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Соннен назвал причину, по которой UFC не смогли устроить Нурмагомедову ещё один бой

Соннен назвал причину, по которой UFC не смогли устроить Нурмагомедову ещё один бой
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47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен выразил мнение, почему в UFC не смогли устроить ещё один поединок российскому бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я всегда утверждал, что, когда шли переговоры с Хабибом и они пытались предложить новые цифры [гонорара], они меняли не ту цифру. Та же причина, по которой стрик 30-0 так и остался 29-0. Это были не запятые и нули в чеке. Это была весовая категория.

Если бы они взяли ещё одну попытку с Хабибом, усадили бы его за стол переговоров, по-настоящему договорились и поставили бы вес в 170 фунтов [полусредняя категория], вы бы увидели бой Хабиба или, по крайней мере, у вас было бы гораздо больше шансов на это», — приводит слова Чейла издание MMANews.

Свой последний поединок Хабиб провёл в 2020 году на шоу UFC 254 против Джастина Гэтжи, победив во втором раунде удушающим приёмом.

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