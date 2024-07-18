Пимблетт — о желании побоксировать с Джейком Полом: всё дело в деньгах

29-летний британский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Пэдди Пимблетт ответил на вопрос об уровне выступлений Джейка Пола и высказался по поводу критики известным спортсменом Конором Макгрегором малых гонораров за шоу UFC 304.

«Отдайте Джейку Полу должное. Я не думал, что он будет драться с кем-то вроде Майка Перри. Он дрался с кучей чёртовых клоунов. Андерсон Силва и Тайрон Вудли, когда им обоим было за 40, Андерсон — тайский боксёр, а Вудли — борец, но Майк Перри — настоящий боксёр, он хороший страйкер, у него есть отлично работающие руки. Так что буду честен, Джейк Пол заслужил от меня немного уважения.

Если Джейк Пол пришлёт контракт на пару миллионов долларов и захочет драться со мной, давайте сделаем это. В конце концов, мы получаем здесь деньги. Вот что люди забывают. Мы делаем это, чтобы получать деньги. Всё дело в деньгах. Я обожаю Конора, и после поединка в Манчестере я начну переговоры с UFC, потому что достоин больших денег», — заявил Пимблетт журналистам.

Напомним, шоу UFC 304 должно состояться 27 июля 2024 года в спортивном комплексе «Co-op Live» в городе Манчестер, Англия.