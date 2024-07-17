«Динамо» и «Кубань» вышли в финал «Бетсити. EUBC Champions Cup»

Московское «Динамо» и краснодарская «Кубань» вышли в финал международного боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup», который проходит в Краснодаре.

Турнир «Бетсити. EUBC Champions Cup» пройдёт в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет. В среду «Динамо» со счётом 6:1 обыграло «Монако», а «Кубань» со счётом 5:2 была сильнее белградской «Црвены Звезды». Финал и матч за третье место пройдут в четверг.

Шоу организовано Европейской конфедерацией бокса (EUBC) при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края. В прямом эфире турнир транслируется на телеканале «Матч ТВ», в четверг на «Матч ТВ» с 19:25 мск будет показан финал турнира, а на «Матч! Боец» с 15:55 мск будет показан матч за третье место.