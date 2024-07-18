Даниэль Кормье поддержал Джона Джонса, которому грозит тюремное заключение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался об обвинениях в адрес действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американца Джона Джонса. Джонсу предъявлено два обвинения в мелком правонарушении — в нападении на человека и в воспрепятствовании в коммуникации.

«Если быть совсем честным, я всё время думал, что это — чушь. Мне кажется, что к Джону Джонсу подошли, когда он был дома и немного выпивал. Я знаю, что мы все торопимся судить Джонса из-за его прошлых проблем, но реальность такова, что если человек находится дома и немного выпивает, ну и что? Это его право так поступать. И если придут наркологи, а он может быть немного пьян или не в себе, возможно, общение будет не таким веселым или легким, как в других случаях», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Джонсу грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в $ 1,5 тыс.

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