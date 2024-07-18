Аспиналл — о подготовке к UFC 304: если не можешь драться в четыре утра, то ты плохой боец

Временный чемпион UFC в категории до 120 кг англичанин Том Аспиналл поделился своими мыслями о подготовке к UFC 304.

«Послушай, приятель, если ты можешь хорошо драться в 12 часов ночи, но не можешь хорошо драться в четыре утра, то, на мой взгляд, то ты вообще плохой боец. Я много раз путешествовал по миру и сражался в разных часовых поясах, даже не приспосабливаясь. А сейчас у меня дома прошёл полноценный сбор. Я готов драться в любой час, так что, если это для кого-то может быть оправданием, приятель, то такой человек не достоин выйти в октагон», — заявил Аспиналл в подкасте MMA Hour.

Аспиналл проведёт свой поединок против Кёртиса Блэйдса на шоу UFC 304 на арене в городе Манчестер, Англия. Их поединок будет соглавным боем.