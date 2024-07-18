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Биспинг назвал условие, при котором Чимаев может получить титульный бой

Биспинг назвал условие, при котором Чимаев может получить титульный бой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе 45-летний английский спортсмен Майкл Биспинг дал свой комментарий по поводу последних новостей, связанных с желающим получить титульный бой Хамзатом Чимаевым.

«Послушайте, я не буду осуждать Хамзата за требование титульного боя, но реальность такова, что Чимаев не слишком часто дерётся. Провёл один бой в 2023 году, два в 2022 году и один в 2021 году. Так что это проблема для UFC, и, конечно, в последнее время он был, не хочу сказать грубо, ненадёжным и уже не один раз отказывался от боя. Но у Хамзата очень динамичные бои, за ним интересно наблюдать.

Конечно, по мере того, как бои становятся длиннее, возникают проблемы с кардио. Это большой вопрос: сможет ли он держать такой темп все пять раундов? Но бой с Робертом Уиттакером, если бы он не отказался от встречи в Абу-Даби, шёл бы всего три раунда. И это действительно помогло бы Хамзату Чимаеву. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы Чимаев получил свой титульный поединок, он должен всё-таки встретиться с Уиттакером, что позволило бы определить следующего претендента», — приводит слова Биспинга MMA Hour.

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