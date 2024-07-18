Стали известны решения медицинской комиссии после UFC on ESPN 59

UFC on ESPN 59 прошёл в субботу на Ball Arena в Денвере, в карде шоу было 12 боёв. Стал известен полный список спортсменов, отстранённых от занятий по медицинским показаниям Департаментом регулирования агентств штата Колорадо.

В результате того, что поединок между Коди Брандейджем и Абдулом Разаком завершился досрочно после того, как Абдул ударил Брандейджа локтем по затылку, для возвращения в октагон Коди потребуется пройти компьютерную томографию.

Кроме того, Анже Лусе потребуется разрешение на выступление после полученной травмы пальца ноги в результате поражения от Габриэля Бонфима.

Остальные бойцы получили запрет на выступления в виде семи дней и обязательную реабилитацию. Такие бойцы, как Дарриус Флауэрс, Дэ'Мон Блэкшир, Жасмин Ясудавичус, Джошуа Ван пропустят от одного месяца до трёх в связи с поражением нокаутом для избегания тяжёлых последствий.

Напомним, следующее шоу UFC 304 должно состояться 27 июля 2024 года в спортивном комплексе Co-op Live в городе Манчестер, Англия.