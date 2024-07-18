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Чарльз Джонсон — о комментаторах своего поединка: я заслужил больше уважения

Чарльз Джонсон — о комментаторах своего поединка: я заслужил больше уважения
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Чарльз Джонсон продолжил свою победную серию в наилегчайшем весе UFC в минувшие выходные в Денвере. Джонсон победил Джошуа Вана нокаутом. После поединка он дал интервью, в котором выразил неудовлетворение комментариями поединка.

«Единственное, что меня расстроило, — это комментарий после боя. Я решил пересмотреть свой поединок. И, помимо постоянных линий ставок и прогнозов, был один отвратительный момент. Идёт первый раунд, и я нанёс в нём 28 ударов против его четырёх, и всё, что вы слышите от комментаторов: «Вот что делает Ван, Ван оказывает давление». Это всё, что вы слышали. Раунд заканчивается, у меня 40-16 по ударам. Ван наносил сильные удары, но никогда ничего не попадал.

Я дрался с парнями более высокого уровня, чем Джошуа. Уважаемые комментаторы, я дрался с двумя парнями, которые уже входят в десятку лучших в моей карьере, и проиграл им близким решением судей. По сути, это просто должно вызывать больше чёртова уважения к моему имени», — заявил Джонсон в эфире SiriusXM.

Джонсон выступает в наилегчайшей весовой категории UFC, у него 16 побед и шесть поражений.

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