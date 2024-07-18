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Рамон Таверас снимается с турнира UFC 304

Рамон Таверас снимается с турнира UFC 304
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30-летний американский боец смешанных единоборств Рамон Таверас пропустит турнир UFC 304 27 июля в Манчестере, Англия, из-за серьёзной травмы, объявил Рамон в соцсетях.

«К сожалению, мне приходится публиковать подобный пост, но я собираюсь довериться божьему плану и принять разумное решение, чтобы не усугублять свою травму и не торопить своё возвращение в октагон. Я выбрался из депрессии и пришёл в лучшую форму, в которой когда-либо был.

Я оставался дисциплинированным и избавился от лишнего веса и психологических проблем. Но я обещаю сохранить тот же образ мышления во время своего выздоровления и стать лучшей версией себя. Вы, ребята, заслуживаете лучшего меня, и это то, что я вам дам. Я бы не хотел, чтобы этот карлик (Каолан Логран) оклеветал меня из-за травмы», — написал Таверас в соцсетях.

Таверас не уточнил, что за травму получил.

Напомним, на UFC 304 он должен был встретиться с Каоланом Лограном.

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