Пимблетт назвал своих следующих оппонентов

29-летний британский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Пэдди Пимблетт перечислил своих возможных оппонентов и свои дальнейшие цели в федерации.

«Ну, очевидно, первый в моём списке Бобби Грин [встретятся на UFC 304], а затем я буду драться с Мойкано. На данный момент Мойкано занимает 10-е место в рейтинге, но потом он сражается с [Бенуа] Сен-Дени, не так ли? Он, конечно, может в итоге проиграть, но мне хотя бы это понравилось.

После Мойкано я хотел бы сразиться с [Бенеилом] Дариушем, это было бы идеально. Он занимает где-то седьмое или восьмое место, а потом кто-то из пятёрки лучших, понимаете, о чём я? А затем, очевидно, поборемся за пояс, если это возможно», — заявил Пэдди на пресс-конференции в преддверии UFC 304.

На шоу UFC 304 в Манчестере, Англия, Пимблетт встретится с Бобби Грином.