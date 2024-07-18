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Пимблетт — о поединке с Грином: сейчас модно меня ненавидеть

Пимблетт — о поединке с Грином: сейчас модно меня ненавидеть
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Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт высказался по поводу предстоящего поединка с Бобби Грином на шоу UFC 304 и об отношении поклонников к своей личности.

«Хейтеры будут ненавидеть. Мне плевать, что говорят люди в интернете, чувак. Я постоянно вижу, как люди комментируют мои слова и поступки. Сейчас очень популярно ненавидеть меня. После боя с Джаредом Гордоном ненависть ко мне стала модной. До боя с ним я был великолепен, все меня любили.

А потом случилось интересное близкое судейское решение, после которого люди отвернулись от меня. В этом весь спорт, парень. Фанаты ММА слишком непостоянны, среди них много глоров. Этот поединок один из таких. Я выйду на этот бой и нокаутирую Бобби Грина, и все фанаты вернутся на сторону Пэдди Пимблетта», — заявил британец в преддверии шоу в Англии.

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