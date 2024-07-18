Хабиб Нурмагомедов показал, сколько калорий сжёг на тренировке

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежим фото. Прославленный боец показал, сколько калорий сжёг во время тренировочного занятия. Как следует из снимка – показатель равняется 428 ккал.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым: