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Конор Макгрегор уточнил, сколько боёв у него осталось по контракту с UFC

Конор Макгрегор уточнил, сколько боёв у него осталось по контракту с UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во время пресс-конференции лиги Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является, прояснил момент по количеству поединков, которые он должен провести в UFC, согласно условиям контракта.

«С UFC у нас остаётся небольшое дельце. По контракту у меня есть ещё два боя. Безусловно, я внимательно слежу за всем, что происходит здесь. Знаю, что тут есть три легковеса. Я здесь не только как совладелец, но и как играющий тренер», — сказал Макгрегор.

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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