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«Это похоже на сценарий». Джо Роган высказался о покушении на Дональда Трампа

«Это похоже на сценарий». Джо Роган высказался о покушении на Дональда Трампа
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Популярный комментатор UFC Джо Роган высказался о недавнем покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Насколько всё это безумно? Если когда-либо и были реальные доказательства того, что мы участвуем в симуляции, то этот сезон в США — самый безумный из всех, что когда-либо существовал. В нём так много поворотов, так много заговоров, так много злодеев, так много некомпетентных, неуклюжих дураков.

Это похоже на сценарий. Дональд поднимает кулак в воздух и говорит: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». История прямо как из фильма. Надеюсь, это не фильм по сценарию Стивена Кинга. Но как же в этом много всего, что кажется ненастоящим. Женщина-агент секретной службы, которая не может спрятать оружие в кобуру. Она похожа на актрису. Это почти как в комедии ошибок о покушении на президента», — сказал Роган в своём подкасте.

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