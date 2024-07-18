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Дана Уайт ответил на вопрос о возможной организации боя Джона Джонса и Алекса Перейры

Дана Уайт ответил на вопрос о возможной организации боя Джона Джонса и Алекса Перейры
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможности организовать поединок между двумя чемпионами: обладателем титула в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и Джоном Джонсом, который удерживает пояс в тяжёлом дивизионе. По словам Уайта, этот поединок вполне вероятен.

«Этот поединок вполне возможен. Знаете, Джо Роган подталкивает меня к тому, чтобы я устроил этот бой. Но поймите, ребята, давайте я вам кое-что объясню. Джон Джонс… он совсем другой. Я считаю Джона Джонса величайшим бойцом всех времён», — сказал Уайт на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

Ранее Уайт заявил, что предстоящий турнир UFC 306 будет самым уникальным шоу, которое когда-либо проводилось в истории.

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