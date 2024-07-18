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Дана Уайт назвал своих любимых бойцов ММА всех времён

Дана Уайт назвал своих любимых бойцов ММА всех времён
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу своих любимых бойцов смешанных единоборств всех времён. Уайт подчеркнул, что речь идёт не о сильнейших бойцах, а любимых.

«Совершенно точно это Чак Лидделл и Ронда Роузи. Ронда – величайшая спортсменка, с которой я когда-либо работал. Также у меня отлично складываются рабочие отношения с Конором Макгрегором. Что касается Ронды, то мне нравится в ней всё. Она никогда не говорит «нет», а все другие девушки-бойцы в дивизионе стараются быть похожими на неё», — сказал Уайт на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

Ранее Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможности организовать поединок между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джоном Джонсом.

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