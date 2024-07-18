Дана Уайт назвал своих любимых бойцов ММА всех времён

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу своих любимых бойцов смешанных единоборств всех времён. Уайт подчеркнул, что речь идёт не о сильнейших бойцах, а любимых.

«Совершенно точно это Чак Лидделл и Ронда Роузи. Ронда – величайшая спортсменка, с которой я когда-либо работал. Также у меня отлично складываются рабочие отношения с Конором Макгрегором. Что касается Ронды, то мне нравится в ней всё. Она никогда не говорит «нет», а все другие девушки-бойцы в дивизионе стараются быть похожими на неё», — сказал Уайт на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

Ранее Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможности организовать поединок между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джоном Джонсом.

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