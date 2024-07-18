Сергей Павлович показал рыбу, которую поймал на рыбалке

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, занимающий пятое место в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографии с рыбалки. Сергей не раскрыл вес пойманной рыбы, предложив подписчикам самим ответить на этот вопрос.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, последний бой Павлович проводил с соотечественником Александром Волковым. Спортсмены встречались 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Поединок продолжался всю дистанцию и завершился победой Волкова единогласным решением судей. В активе Сергея на данный момент 18 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович назвал историческое место России, которое «должен посетить каждый».

Павлович поделился фрагментом своей тренировки: