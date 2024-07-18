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«Динамо» стало победителем «Бетсити. EUBC Champions Cup»

«Динамо» стало победителем «Бетсити. EUBC Champions Cup»
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Московское «Динамо» стало победителем международного боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup», который завершился сегодня, 18 июля, в Краснодаре. В решающей встрече динамовцы одержали победу со счётом 6:1 в противостоянии с краснодарской «Кубанью».

Турнир «Бетсити. EUBC Champions Cup» прошёл в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и в формате трёх раундов по три минуты. В матче за третье место белградская «Црвена Звезда» со счётом 4:3 оказалась сильнее «Монако».

Шоу было организовано Европейской конфедерацией бокса (EUBC) и Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.

Наиболее титулованный боксёр:

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