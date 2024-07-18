«Точка и не обсуждается». Дана Уайт назвал величайшего бойца ММА всех времён

Президент промоушена UFC Дана Уайт поделился мнением о чемпионе промоушена в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.

«У нас с Джоном Джонсом были не лучшие отношения в части того, что касается бизнеса, но это, знаете ли, не меняет моего мнения о нём. Он величайший боец всех времён. Точка. Конец истории. Даже не обсуждается», — сказал Дана во время выступления на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

В данный момент Джонс занимает третье место в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Лидером является россиянин Ислам Махачев. Уайт при этом ранее не раз выражал несогласие с рейтингом своего промоушена и заявлял, что первым должен быть Джонс.

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