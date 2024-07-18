Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Макгрегора в UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу будущего ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в промоушене.

«Будет ли Конор драться с Максом Холлоуэем? Если Конор Макгрегор снова будет драться, то, очевидно, это был бы отличный поединок. Конор и Чендлер — тоже отличный бой. Конора ждёт много боёв», — сказал Дана во время выступления на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFC 303. Однако бой отменили после того, как Конор сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором: