Уайт: у Ронды Роузи три или четыре дома, не нужно работать, а у Макгрегора в 10 раз больше

Президент UFC Дана Уайт высказался о бывшем чемпионе своего промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
«Знаете, Конор во многом похож на Ронду Роузи. У неё было столько возможностей. Но потом она перестала жить в своей машине и стала настолько богата, что ей больше не нужно работать. Ей не нужно ничего делать. У неё прекрасная жизнь. У неё три или четыре дома. Всё отлично. А что касается Макгрегора, то у него в 10 раз больше. Когда в бойцовский бизнес проникают такие деньги, становится тяжело», — сказал Дана на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.
В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: