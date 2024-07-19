Уайт: у Ронды Роузи три или четыре дома, не нужно работать, а у Макгрегора в 10 раз больше

Президент UFC Дана Уайт высказался о бывшем чемпионе своего промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Знаете, Конор во многом похож на Ронду Роузи. У неё было столько возможностей. Но потом она перестала жить в своей машине и стала настолько богата, что ей больше не нужно работать. Ей не нужно ничего делать. У неё прекрасная жизнь. У неё три или четыре дома. Всё отлично. А что касается Макгрегора, то у него в 10 раз больше. Когда в бойцовский бизнес проникают такие деньги, становится тяжело», — сказал Дана на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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