Макгрегор ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом на голых кулаках

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мыслями по поводу возможности провести поединок на голых кулаках со своим давним соперником россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Конор является одним из владельцев кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship. Во время выступления на пресс-конференции ему задали вопрос про вероятность боя с Хабибом.

«Бой с Хабибом? А кто это, чёрт возьми? Кто он вообще такой? Он не захочет драться. Мне нравится, что здесь собираются самые отчаянные мужчины и женщины», — сказал Макгрегор.

Напомним, бой между Хабибом и Макгрегором проходил в октябре 2018 года на UFC 229. Россиянин победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде.

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