Российский боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково — Mash

Российский боец ММА Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, боец напал на мужчину из-за того, что он вместе с семьёй якобы не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Отмечается, сперва между сторонами был словесный конфликт, однако позже Ларкин пустил в ход кулаки. Вместе с бойцом, предварительно, в драке принимал участие сотрудник Внуково — водитель, который вёз Ларкина.

Ларкина задержали вместе с водителем и после дачи объяснений их отпустили домой. Также сообщается, что друзья Александра ушли до приезда правоохранительных органов.

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