В RCC отреагировали на драку в аэропорту Внуково с участием бойца Александра Ларкина

Лига RCC выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала драку с участием бойца Александра Ларкина, произошедшую в аэропорту Внуково.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления.

Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы. Сейчас идёт полицейская проверка, и только её результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», – говорится в заявлении пресс-службы RCC.

Ранее сообщалось, что Ларкин напал на мужчину из-за того, что он вместе с семьёй якобы не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Отмечалось, что Ларкина задержали, а после дачи объяснений отпустили домой.

Материалы по теме Российский боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково — Mash

Бойцы оформили двойной нокдаун на турнире RCC Hard: