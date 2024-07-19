Чемпион UFC Джон Джонс назвал свой актуальный вес

Чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о подготовке к следующему поединку, признавшись, что гордится собой.

«Завтра (уже сегодня, 19 июля. – Прим. «Чемпионата») мне исполнится 37 лет! Мой вес составляет 260 фунтов (примерно 118 кг. – Прим. «Чемпионата»), и через 16 недель я буду драться с самым титулованным тяжеловесом в истории UFC. Я чувствую, что нахожусь в отличной форме прямо перед началом тренировочного лагеря. Пока моя форма далека от идеальной, но я доволен ею, учитывая недавние операции. Еще 16 недель, чтобы стать лучшим. Это именно то, что я буду делать. Я всё ещё в спортзале, всё ещё рискую своим здоровьем, всё ещё участвую в одном из самых сложных в мире видов спорта. Я горжусь собой», — написал Джонс.

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