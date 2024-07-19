Появилось видео избиения бойцом ММА туриста в аэропорту Внуково

Появилась видеозапись, на кадрах которой российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Ларкин применяет грубую физическую силу по отношению к туристу. Инцидент случился в аэропорту Внуково.

Российский боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково:

Как сообщал ранее телеграм-канал Mash, боец напал на мужчину из-за того, что он вместе с семьёй будто бы мешал ему проехать с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров. Отмечалось, что первое время стороны выясняли отношения с помощью слов, однако позже Ларкин пустил в ход кулаки.

Ларкин был задержан вместе с другим участником инцидента и после дачи объяснений отпущен домой.

Ранее комментарий по ситуации дала пресс-служба промоушена RCC.