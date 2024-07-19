Майк Перри высказался перед боем с Джейком Полом

Боец Bare Knuckle Fighting Championship и бывший профессиональный боксёр Майк Перри сделал заявление перед поединком с популярным видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом и смешанными единоборствами.

«Я забираю домой победу, деньги и голову Джейка, погнали. Я дрался каждый год в течение последних 10 лет — ММА, бокс без перчаток, и я непобедимый король насилия. Я крушу парней, которых никогда не крушили раньше», — приводит слова Перри MMA Fighting.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри запланирован на 20 июля, который пройдёт в Далласе (США). Бой между Полом и Перри пройдёт по правилам бокса.

В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях.