Дана Уайт: работаю с крутыми парнями, но Дональд Трамп — самый крутой

Президент UFC Дана Уайт принял участие в Национальном съезде Республиканской партии 2024 года, который проходил с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин, США, где высказался о кандидате в президенты США Дональде Трампе.

«Никто не указывает мне, что говорить. Я не являюсь ничьей марионеткой. Я работаю с крутыми парнями, но этот парень [Дональд Трамп] — самый крутой и стойкий, которого я когда-либо встречал», — приводит слова Уайта издание Vanity Fair.

Ранее Дана ответил на вопрос по поводу своих любимых бойцов смешанных единоборств всех времён. Уайт подчеркнул, что речь идёт не о сильнейших бойцах, а о любимых.

Материалы по теме Дана Уайт назвал своих любимых бойцов ММА всех времён

Президент UFC Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными: