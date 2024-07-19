Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: дата и время боя, где смотреть трансляцию

Уже завтра, 20 июля, в Москве пройдёт большой боксёрский вечер, в главном поединке которого встретятся давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Спортсмены сразятся в рамках восьми раундов по три минуты.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия. Турнир начнётся в 18:00 по московскому времени. Главный поединок вечера стартует не ранее 23:00 мск.

Напомним, Минеев и Исмаилов сражались уже дважды. В октябре 2021 года Магомед досрочно проиграл Владимиру, при этом даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

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