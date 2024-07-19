Менеджер Александра Ларкина высказался о потасовке в аэропорту Внуково

Виталий Тарасов, менеджер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Ларкина, прокомментировал потасовку в аэропорту Внуково.

«Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих. Хочу поблагодарить сотрудника аэропорта за то, что адекватно оценил ситуацию и сделал всё, чтобы успокоить агрессивных людей. Я надеюсь, что к нему не применят никаких санкций. Со стороны полиции пока нет никаких решений, но обе стороны уже опрошены, разбирательство ведётся», — сказал Тарасов.

В результате потасовки Ларкин был задержан вместе с другим участником инцидента и после дачи объяснений отпущен домой.