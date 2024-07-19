Боец ММА Александр Ларкин рассказал свою версию о драке в аэропорту Внуково

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Ларкин дал комментарий по поводу резонансного инцидента в аэропорту Внуково. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ларкин избил туриста в аэропорту. По информации источника, спортсмен совершил нападение на мужчину из-за того, что тот не давал ему проехать на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. По словам Ларкина, всё было совсем не так.

«Это произошло всё вчера в 21:00 во Внукове. Я работаю в сопровождении, в данном случае девушки с ребёнком. У меня хорошая зарплата, я не могу встревать ни в какие конфликты. Никого оскорблять не могу. Я только защищаю человека, если вдруг возникнет необходимость или какая‑то опасность. Мы прилетели из Турции и оплатили VIP‑трансфер. Это когда в аэропорту тебя встречает машинка с табличкой, а по терминалу везёт электромобиль. Садимся, сотрудник аэропорта нас везёт. Впереди идут четыре взрослых мужика. Сотрудник аэропорта им говорит: «Извините, пожалуйста, можно мы проедем?» Они разворачиваются, все пьяные, говорят: «Идите отсюда на … вы будете за нами идти. Как мы идём пешком, так и вы поедете».

Дальше дословно передаю их слова: «Вы [дурачки], от вас воняет говном». У меня есть видео, где они это говорят.

Я в шоке, но по инструкции мне нельзя ничего говорить. Я обращаюсь по имени и отчеству к женщине, спрашиваю, могу ли я что‑то сделать. Она говорит: «Нет, мы в аэропорту, ничего не делай». Я провожаю её в зелёную зону и иду с ними поговорить. Спокойно объясняю: «Мужчины, вам нужно извиниться, это не мужское поведение». Они на меня кидаются драться, включается сотрудник аэропорта, на видео вы можете увидеть, как прибегает ГБР из аэропорта, и они начинают драться с ним. Я никого не бил и не трогал. Если вы посмотрите видео, там меня самого бьют в висок», — приводит слова Ларкина «Матч ТВ».

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Российский боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково: