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«Дана хочет, чтобы я выступил там». Чимаев ответил, когда планирует вернуться в октагон

«Дана хочет, чтобы я выступил там». Чимаев ответил, когда планирует вернуться в октагон
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе (до 84 кг) UFC, высказался по поводу своего возвращения в октагон. По словам Чимаева, его следующий поединок может состояться на турнире UFC 308 в октябре нынешнего года.

«Пока что ничего не обсуждали. Я слышал, что Дана Уайт хочет, чтобы я выступал в Абу-Даби [на UFC 308]. Думаю, если мы будем уверены в здоровье, когда пройдёт первый этап подготовки, скорее всего, там и выступим», — сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

Напомним, 22 июня этого года Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он должен был встретиться с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.

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