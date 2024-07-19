«Дана хочет, чтобы я выступил там». Чимаев ответил, когда планирует вернуться в октагон

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе (до 84 кг) UFC, высказался по поводу своего возвращения в октагон. По словам Чимаева, его следующий поединок может состояться на турнире UFC 308 в октябре нынешнего года.

«Пока что ничего не обсуждали. Я слышал, что Дана Уайт хочет, чтобы я выступал в Абу-Даби [на UFC 308]. Думаю, если мы будем уверены в здоровье, когда пройдёт первый этап подготовки, скорее всего, там и выступим», — сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

Напомним, 22 июня этого года Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он должен был встретиться с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.

Чимаев показал, как готовится к возвращению после болезни: