Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 июля, в Москве состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого сразятся известные бойцы ММА и давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Спортсмены проведут бой в рамках восьми раундов по три минуты.

Трансляцию турнира будут вести телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу. Турнир начнётся в 18:00 по московскому времени, а главный поединок вечера стартует не ранее 23:00 мск.

Напомним, Минеев и Исмаилов проводили два очных боя. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

Камил Гаджиев — о боях Минеева со Штырковым и Исмаиловым: