«Не мог ничего делать». Чимаев объяснил причину решения сняться с боя с Уиттакером

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, объяснил, почему снялся с поединка против бывшего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера.

«Сбой иммунитета. Иммунитет очень сильно упал. Хотели отдохнуть недельку. Отдохнул, но не приходил в себя. Попал в больницу с сильной головной болью. Сказали — стресс, что-то такое мне объяснили. Два дня в больнице был, потом дома неделю. Начали тренироваться — через три дня опять в больницу. Сказали, нужен трёхнедельный отдых. Если три недели отдохнуть, то это как раз к бою против Уиттакера. Рвота была, головные боли, иммунитет слабый был очень — не мог ничего делать. Поэтому решили с командой отказаться», — сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева на YouTube.

Напомним, Чимаев и Уиттакер должны были встретиться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на поединок с Робертом вышел россиянин Икрам Алискеров, которого австралиец победил нокаутом в первом раунде.