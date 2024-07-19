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Боец ММА Ларкин раскрыл свой статус для полиции после драки во Внукове

Боец ММА Ларкин раскрыл свой статус для полиции после драки во Внукове
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Ларкин рассказал, что проходит в качестве потерпевшего после резонансного инцидента в аэропорту Внуково. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ларкин избил туриста, по словам Александра, всё было не так, а пострадавшим оказался он.

«Уже после всей ситуации они начали мне угрожать. Говорят, давай свой номер, ты не понимаешь, с кем ты связался. Дальше нас забрали в полицию. Полиция поняла, как и что происходило, с меня взяли объяснение, и через 10 минут меня выпустили. Для полиции у меня статус потерпевшего в этой ситуации, они мне звонят, предлагают договориться. Я ни с кем договариваться не буду точно», — приводит слова Ларкина «Матч ТВ».

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