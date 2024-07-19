Макгрегор: Хабиб не представляет Россию, он погряз в долгах и сбежал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался на тему потенциального поединка с россиянином и экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в поединке на голых кулаках.

«Он не представляет Россию. Он погряз в долгах, а затем сбежал. Я бы с удовольствием сразился с ним в поединке на голых кулаках, но он не будет драться», — приводит слова Макгрегора MMA News со ссылкой на его выступление на пресс-конференции.

Напомним, Хабиб и Макгрегор встречались друг с другом в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов тогда победил за счёт успешного удушающего приёма, который он выполнил в четвёртом раунде.

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