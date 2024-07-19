БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: Хабиб не представляет Россию, он погряз в долгах и сбежал

Макгрегор: Хабиб не представляет Россию, он погряз в долгах и сбежал
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался на тему потенциального поединка с россиянином и экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в поединке на голых кулаках.

«Он не представляет Россию. Он погряз в долгах, а затем сбежал. Я бы с удовольствием сразился с ним в поединке на голых кулаках, но он не будет драться», — приводит слова Макгрегора MMA News со ссылкой на его выступление на пресс-конференции.

Напомним, Хабиб и Макгрегор встречались друг с другом в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов тогда победил за счёт успешного удушающего приёма, который он выполнил в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Макгрегор ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом на голых кулаках

Почему Хабиб Нурмагомедов – главная звезда ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android