Хамзат Чимаев высказался насчёт ситуации с рекламой криптовалюты SMASH

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев прокомментировал ситуацию с падением цены криптовалюты SMASH, в рекламной кампании которой он принял участие.

«Мой менеджер глупо поступил, и я тоже ошибся. Я в этих криптовалютах вообще не разбираюсь. Я доверял своему менеджеру и доверяю. Я спросил его: «Этим людям можно довериться?» Он сказал: «Это мои люди, им можно доверять. Сделай это видео».

Я не знаю, что такое криптовалюта и как это работает. У меня нет времени смотреть, что это. Я сделал видеоролик, рекламу, как они сказали. Но сейчас эти люди потерялись, ищем. Одного нашли, заставили его сделать видео, что это их вина. И остальных тоже найдём и заставим извиниться за это. Я не разбираюсь — не надо было заходить туда вообще. Я доверял своему менеджеру, это его вина, он тоже без наказания не остался», — сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

Напомним, Хамзат Чимаев разместил в своих социальных сетях рекламу своей собственной криптовалюты под названием SMASH. Однако спустя сутки после того, как Чимаев разместил рекламу криптовалюты, её стоимость упала на 96%. Вскоре Хамзат удалил видео с рекламой из своих социальных сетей.