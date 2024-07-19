Макгрегор: отправлю Топурию обратно в Грузию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал выпад в адрес испанского чемпиона промоушена в полулёгком весе грузинского происхождения Илии Топурии.

«Я бы настучал ему по голове. Вообще без проблем. Никаких сложностей. Я отправлю его обратно в Грузию», — сказал Макгрегор во время общения с прессой.

Напомним, Топурия стал чемпионом промоушена Даны Уайта после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире UFC 298 в феврале этого года. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом во втором раунде. В общей сложности у испано-грузинского бойца 15 побед в 15 боях.

Ранее Конор жёстко высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Материалы по теме Макгрегор: Хабиб не представляет Россию, он погряз в долгах и сбежал

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: