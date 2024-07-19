Пол — о предстоящем бое с Перри: сделаю так, чтобы опозорить всю их организацию

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающимся боксом и смешанными единоборствами, заявил, что планирует опозорить бывшего профессионального боксёра Майка Перри и организацию Bare Knuckle Fighting Championship своей уверенной победой.

«Он большой парень в BKFC, но вы увидите, что я сделаю с их лучшим бойцом в субботу вечером. Я сделаю так, чтобы опозорить всю их организацию. У этого парня нет никаких навыков. Они просто уличные бойцы, которые показывают, что понятия не имеют, что такое сладкая наука», — приводит слова Пола MMAWeekly.com.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри запланирован на 20 июля, который пройдёт в Далласе (США). Бой между Полом и Перри пройдёт по правилам бокса.

Поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном планируют провести 15 ноября, хотя изначально планировался именно на 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона.