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Топурия отреагировал на дерзкий выпад Макгрегора про отправку его назад в Грузию

Топурия отреагировал на дерзкий выпад Макгрегора про отправку его назад в Грузию
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Испано-грузинский боец смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия отреагировал на недавние слова экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее тот заявил, что легко бы победил Топурию и отправил бы его обратно в Грузию.

«Мизинец, добро пожаловать в мой дом. Рад видеть, что ты работаешь на нас! Приезжай в Мадрид, и мы посмотрим, кто кому надаёт подзатыльников», — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Топурии 15 побед в 15 поединках. В активе Макгрегора в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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