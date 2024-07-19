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Хамзат Чимаев назвал полутяжеловеса UFC, который ударом может ронять тяжеловесов

Хамзат Чимаев назвал полутяжеловеса UFC, который ударом может ронять тяжеловесов
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, ответил на вопрос по поводу обладателя титула UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры из Бразилии.

«Есть ли кто-то, кто сможет сместить Перейру? Думаю, есть ребята, которые могут забороть этого парня. В стойке с ним биться очень опасно. Он бьющий парень, может даже тяжеловесов ронять. Есть удар, этого у него не отнимешь», — сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Бой состоялся на турнире UFC 303 в ночь на 30 июня мск. Алекс победил во втором раунде техническим нокаутом. В общей сложности на счету бразильца в смешанных единоборствах 11 побед при двух поражениях.

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