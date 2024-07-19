Чимаев поделился прогнозом на возможный бой Анкалаева и Перейры

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой (Бразилия) и вторым номером в рейтинге этого дивизиона Магомедом Анкалаевым (Россия).

«Думаю, Анкалаева избегают, двигают Перейру. Их надо бы свести, ещё давно. Думаю, Анкалаев может его забороть и выиграть. Согласен ли, что UFC делает ставку на Перейру? Конечно. Как-никак UFC – это бизнес», – сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

В общей сложности на счету Перейры в смешанных единоборствах 11 побед при двух поражениях. В активе Анкалаева 18 побед, одно поражение и одна ничья.

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