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Хамзат Чимаев ответил, почему не выступает на турнирах UFC в США и Европе

Хамзат Чимаев ответил, почему не выступает на турнирах UFC в США и Европе
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе UFC, ответил, почему он не выступает на турнирах лиги в США и Европе.

«Да, UFC может помочь мне с получением визы в США. Конечно. Все говорят, что мне отказали в визе. А мы пока что визу и не делали. Мне сказали пока подождать и выступать в арабских странах. И я жду», – сказал Чимаев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

Напомним, 22 июня 2024 года Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он должен был встретиться с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.

Ранее Чимаев поделился прогнозом на потенциальный бой между Перейрой и Анкалаевым.

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