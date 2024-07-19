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«Он был настроен меня уронить». Магомед Анкалаев — о спарринге с Фрэнсисом Нганну

«Он был настроен меня уронить». Магомед Анкалаев — о спарринге с Фрэнсисом Нганну
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Российский боец в полутяжёлом весе UFC Магомед Анкалаев рассказал о том, как провёл спарринг с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мы с ним встали в пару. Он был настроен меня уронить, вообще агрессивно. Я резко прошёл в ноги, повалил его и удерживал. Потом ждал, когда время закончится, чтобы сказать: «Больше вообще не подходи ко мне». Потом мы узнали причину – оказывается, он друг Далчи Лунгиамбулы, которого я до этого нокаутировал. Из-за этого он злой был на меня. Потом уже мы с ним пообщались, можно сказать, подружились», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

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