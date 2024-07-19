Владимир Минеев оказался легче Магомеда Исмаилова перед третьим поединком

Сегодня, 19 июля, состоялась официальная церемония взвешивания известных российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Их поединок пройдёт 20 июля на площадке «Live Арена» в Москве. Бой начнётся не ранее 22:00.

Владимир Минеев показал на весах 91,4 кг, а Магомед Исмаилов — 91,8 кг.

Напомним, бой состоится по правилам бокса и рассчитан на восемь раундов по три минуты. Это уже третья встреча между спортсменами, но две предыдущие проходили по правилам смешанных единоборств. В 2018 году была ничья раздельным решением судей, а в 2021 году Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее боец RCC Hard Гаджи Автомат предсказал, кто победит в боксёрском поединке между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.