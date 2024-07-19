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Джейк Пол был вынужден снять трусы, чтобы уложиться в весе для боя с Майком Перри

Джейк Пол был вынужден снять трусы, чтобы уложиться в весе для боя с Майком Перри
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Известный американский блогер Джейк Пол был вынужден снять трусы, чтобы уложиться в лимит первого полутяжёлого веса (до 90,7 кг) для боя по боксу с бывшим бойцом UFC Майком Перри.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри состоится 20 июля в Далласе (США). В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях.

Напомним, Пол должен был подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном, но поединок был перенесён на 15 ноября. Данное решение было принято в связи с состоянием здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.

Ранее Тайсон назвал причину, по которой согласился на бой с Полом.

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