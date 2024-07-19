Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 94

В ночь с 20 на 21 июля по московскому времени состоится турнир UFC Vegas 94, в главном событии которого пройдёт бой в минимальном весе между бразильянками Амандой Лемос и Вирной Жандиробой. Сегодня, 19 июля, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Главный бой вечера, минимальный вес: Аманда Лемос (52,61 кг) vs Вирна Жандироба (52,38 кг)

Полулёгкий вес: Стив Гарсия (65,54 кг) vs Сын Ву Чхве (65,77 кг)

Лёгкий вес: Курт Холобо (70,3 кг) vs Кайнан Крушевски (69,85 кг)

Наилегчайший вес: Коди Дёрден (56,92 кг) vs Бруно Силва (57,15 кг)

Полулёгкий вес: Ту Хо Чхве (66,22 кг) vs Билл Алджио (66,22 кг)

Полулёгкий вес: Чон Ён Ли (65,99 кг) vs Хайдер Эмил (65,77 кг)

Легчайший вес: Брайан Келлехер (61,68 кг) vs Коди Гибсон (61,68 кг)

Женский наилегчайший вес: Миранда Маверик (56,92 кг) vs Дион Барбоза (56,92 кг)

Лёгкий вес: Лоик Раджабов (70,53 кг) vs Трей Огден (70,76 кг)

Женский наилегчайший вес: Луана Каролина (56,92 кг) vs Люси Пудилова (57,15 кг)

Тяжёлый вес: Мохаммед Усман (107,27 кг) vs Томас Петерсен (117,25 кг)

* Из-за проблем со здоровьем у Чун Ён Пака его поединок с Брэдом Таваресом отменён.