MMAJunkie: Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок в октябре. Назван соперник

Топовый непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), встретится с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает издание MMАJunkie.

Согласно информации издания, их бой состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою на турнире UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

Ранее Мовсар Евлоев сцепился с Алджамейном Стерлингом в социальных сетях.