Алекс Перейра расплакался после того, как посетил детей, больных раком

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра посетил Королевскую детскую больницу во время своей поездки в Австралию.

В медицинском учреждении Перейра встретился с детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Он согласился побрить одному из мальчиков голову налысо, однако не смог сдержать эмоций и расплакался.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.