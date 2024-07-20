БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра расплакался после того, как посетил детей, больных раком

Алекс Перейра расплакался после того, как посетил детей, больных раком
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра посетил Королевскую детскую больницу во время своей поездки в Австралию.

В медицинском учреждении Перейра встретился с детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Он согласился побрить одному из мальчиков голову налысо, однако не смог сдержать эмоций и расплакался.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Материалы по теме
Чимаев поделился прогнозом на возможный бой Анкалаева и Перейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android