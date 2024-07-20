Майк Перри перед боем с Джейком Полом объявил о создании нового промоушена в США

Бывший боец UFC Майк Перри во время пресс-конференции перед боем с известным американским блогером и боксёром Джейком Полом объявил о запуске нового промоушена под названием «Чемпионат по грязному боксу».

«Я и моя команда работаем над этим уже довольно долго. Мы пытались намекнуть на это ранее. Уже тогда мы прокладывали путь. Теперь мы готовы сделать объявление о том, что это произойдёт очень скоро.

Мы очень близки к тому, чтобы собрать несколько спортсменов, собрать кард и устроить бой в этом году. Сейчас моя команда нацелена на определённый тип спортсменов из каждой категории. Парней, которые хотят стоять, бить и устраивать захватывающее зрелище, развлекательное шоу для болельщиков

Промоушен будет выглядеть так: новый сверхбыстрый и ближний бой, который объединяет в себе мировые ММА и классический бокс в 18-футовом сертифицированном «грязном» ринге для соревнований», — приводит слова Перри TMZ.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри состоится 20 июля в Далласе (США). В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях. Пол должен был подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном, но поединок был перенесён на 15 ноября. Данное решение было принято в связи с состоянием здоровья 57-летнего Тайсона.

Наиболее титулованный боксёр: